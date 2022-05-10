Внучка Алисы Фрейндлих во второй раз стала мамой

Анна Тарасова родила сына в День Победы.

Прекрасной новостью поделилась с аудиторией своего микроблога внучка известной актрисы Алисы Фрейндлих Анна Тарасова.

Она сообщила, что вновь стала мамой, а Алиса Фрейндлих – прабабушкой. Сын Анны Тарасовой и ее мужа Алексея появился на свет накануне, в День Победы.

Молодая мама разместила в микроблоге снимок маленькой ручки новорожденного сына и раскрыла его имя и параметры при рождении.

«9 мая 21:57. Юрий Алексеевич 4300, 52 см! Боже, спасибо за все! Наш герой! В наших сердцах столько любви и благодарностей», — написала Анна Тарасова под фото.

Друзья и знакомые поспешили поздравить Анну Тарасову и ее мужа с прибавлением в семье. Они желают молодым родителям и новорожденному малышу здоровья и счастья.

Напомним, мальчик Юрий стал вторым ребенком Анны Тарасовой и ее мужа. У пары есть дочка Соня, которой в июне исполнится три года.

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