Елена Малышева раскрыла страну, в которой провела майские праздники с мужем

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева в телеграм-канале рассказала, как провела майские каникулы.

Телеведущая предпочла использовать это время для путешествия по теплой Средней Азии. Вместе с мужем Елена Малышева изучала достопримечательности и знакомилась с культурой Узбекистана.

«9 Мая мы с мужем оказались в Ташкенте. В Узбекистане это официальный государственный праздник и выходной день. Этот день здесь называют Днем Памяти и Почестей. По-моему, очень красиво. Ташкент нас окутал гостеприимством и любовью людей, открытостью сердец и прекрасным отношением к России и русским. По-русски здесь говорят практически все», — поделилась Елена Малышева.

Телеведущая призвала своих поклонников следовать ее примеру и отправиться в путешествие по Узбекистану.

«Если вы хотите посмотреть на совершенно уникальную историю, попробовать вкуснейшую узбекскую кухню и просто почувствовать любовь всех людей — я советую вам поехать в Узбекистан», — добавила Елена Малышева.

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