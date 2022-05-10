«Господи, какие красотки»: Пелагея в изумрудном костюме предстала с пятилетней дочкой от Телегина

Певица Пелагея после развода с хоккеистом Иваном Телегиным одна растит дочку Таисию. Девочке уже пять лет. Звездная мама старается максимум своего времени проводить с Таисией и периодически публикует совместные с ней фотографии в микроблоге.

На этот раз Пелагея запечатлелась с малышкой, судя по всему, во время праздничного мероприятия. В кадре Пелагея предстала в брючном костюме изумрудного оттенка сочетав его с рубашкой с цветочным принтом.

Маленькая Таисия облачена в наряд нежного пудрого оттенка.

Подписчики восхитились милым кадром Пелагеи и ее дочери.

«Какая доча — лапочка! А красивая», «Прекрасные. Красавицы. Спасибо за вчерашние концерты», «Господи, какие красотки. Невероятно – Поля и Тася», «Какой у Таси здесь взгляд интересный: взрослый, что ли», «Безумно красивые девочки», — высказались в Сети.

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