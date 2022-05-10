«Я упал перед ней на колени»: Лев Лещенко раскрыл детали теплых отношений с Софи Лорен

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о своих отношениях с итальянской актрисой и певицей Софи Лорен. Как заметил исполнитель, европейская звезда несколько раз приезжала в гости к художнику Никасу Сафронову. В Москве ее награждали, в том числе, за благотворительность в концертном зале «Россия».

По словам Лещенко, однажды он через менеджера знаменитости решил познакомиться с Лорен. Певец сказал ей: «У нас сегодня праздник». Больше на языке Софи Лорен он ничего не знал. Так и состоялось знакомство.

Следующая их встреча состоялась снова в Москве. У Лещенко в этот день был важный концерт, поэтому долго со звездой он общаться не мог, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Не имелось возможности долго сидеть и общаться. Перенести его тоже не было никаких шансов. Она заходила в подъезд, а я уже выходил из лифта. Я упал перед ней на колени. Она сначала отпрянула, а когда я снова залепетал ту же фразу по-французски, меня вспомнила». Лев Лещенко

Напомним, что с 1966 по 1976 год Лев Лещенко был женат на Алле Абдаловой. С 1976 года он вместе с Ириной Багудиной. Детей у музыканта нет.

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