«Для русских падших женщин»: продюсер Морозов рассказал, для кого в будущем будет петь Лобода

Продюсер Евгений Морозов заявил, что украинская певица Светлана Лобода сможет в будущем собирать залы, хоть и стала неугодна, как в России, так и на Украине.

«Она артистка типажа – «для русских падших женщин». Ну и для ЛГБТ. Вот те ее обожают! Ее с удовольствием возьмут на выступления за две тысячи евро в гей-клубы Европы. Там для Светланы все двери будут открыты». Евгений Морозов

Как отметил Евгений Морозов, в Европе в стоп-листах оказались многие российские звезды. Среди них Николай Басков, Олег Газманов, Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев. Под этих звезд не дадут аренду зала в Европе. Им можно забыть про зарубежные гастроли на неопределенное время. Для них многие страны закрыты, сообщает МК.ru.

больше по теме Лобода отреагировала на слухи, что она сбежала с деньгами россиян за границу У певицы в России остались долги за неотработанные концерты.

Напомним, что Светлана Лобода в последние месяцы живет в Европе. Она уже не раз говорила, что занимается оказанием помощи для беженцев.

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