Продюсер Морозов объяснил, почему отменили концерты Сабурова, Киркорова и Розенбаума в Израиле

По его словам, российские звезды пострадали «из-за беглых русских чиновников и олигархов».

Продюсер Евгений Морозов объяснил, почему в последнее время в Израиле были отменены концерты комика Нурлана Сабурова, музыкантов Филиппа Киркорова и Александра Розенбаума.

«Я считаю, что они оказались под запретом из-за беглых русских чиновников, олигархов. Вот эти люди, не сговариваясь с политическими партиями, просто устроили такую провокацию». Евгений Морозов

Как отметил Морозов, в России есть группа артистов, которые откровенно обласканы властью. Другая сторона их терпеть не может, сообщает МК.ru.

Напомним, что в Израиле в июне пройдут концерты юмориста Максима Галкина. Все билеты на его выступления проданы. Некоторые другие российские звезды наоборот лишились своих выступлений в Израиле.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.