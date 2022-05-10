«Меня она дождалась из армии»: Лев Лещенко раскрыл детали романа с десятиклассницей

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл детали своего романа с десятиклассницей в школьные годы. Сам будущий мэтр на тот момент учился в девятом классе.

Как отметил Лев Лещенко, он жил в одной коммунальной квартире с футболистами. Причем один из них Алекпер Мамедов стал ухаживать за его любимой, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мне потом ребята доложили, что Мамед с моей Галей гуляет. Он был старше и знаменитее на тот момент — против лома нет приема. Слава богу, у них ничего не получилось, а меня она дождалась из армии». Лев Лещенко

Напомним, что с 1966 по 1976 год Лев Лещенко был женат на Алле Абдаловой. С 1978 года он вместе с Ириной Багудиной. Детей у музыканта нет.

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