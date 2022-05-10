Анджелина Джоли отказалась усыновлять детей из Украины

На прошлой неделе голливудская актриса Анджелина Джоли неожиданно прилетела в украинский город Львов. Как выяснили журналисты, звезда интересовалась 5-летними сиротами- мальчиком и девочкой, которые делают успехи в английском языке.

Однако после того, как Джоли вернулась в Штаты, то перестала выходить на связь с детским домом. Сначала они откладывали оформление опекунства, а потом и вовсе перестали отвечать на письма.

Напомним, в конце апреля голливудскую звезду заметили в обычном кафе, куда она зашла в тренировочном костюме. К ней тут же подошли поклонники и попросили сделать не только селфи, но и захотели взять автограф.

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