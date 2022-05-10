«Это правда лечит, очищает уши и врачует душу»: Крутой и Николаев посвятили вечер классике

Два мэтра побывали в Большом зале московской консерватории.

Композитор Игорь Николаев в «Телеграм» рассказал, что вместе со своим давним другом продюсером Игорем Крутым посетил Большой зал московской консерватории имени Чайковского.

Там они слушали Моцарта в блестящем исполнении великолепной пианистки Екатерины Мечетиной. Звезды получили заряд позитивной энергии и договорились ходить в этот легендарный зал почаще.

«Друзья! Ходите в концертные залы и слушайте великую классику! Это правда лечит, очищает уши и врачует душу!» Игорь Николаев

больше по теме Максим Галкин одним словом ответил на длинный монолог защитившего его семью Игоря Николаева Шоумен устал оправдываться и опровергать слухи, то и дело вспыхивающие в прессе.

Напомним, что Игорь Николаев и Игорь Крутой – давние друзья. Они оба дружат с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

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