Культовый портрет Мэрилин Монро продан на аукционе за рекордную сумму

Есть рекорд! 9 мая знаменитый портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола был продан на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 195 миллионов долларов. Теперь это самое дорогое произведение американского искусства, ушедшее с молотка.

Новость сообщило издание The Wall Street Journal. Всего на покупку картины претендовали четыре коллекционера. Победителем стал американский арт-дилер армянского происхождения Ларри Гагосян.

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Портрет под названием Shot Sage Blue Marilyn был создан мастером поп-арта Энди Уорхолом методом шелкографии в 1964-м — через два года после смерти голливудской актрисы. Художник вдохновлялся фотографией кинодивы для фильма «Ниагара» (1953). Он сделал несколько десятков таких картин с Монро, варьируя только цвета, но этот экземпляр имеет особую ценность, так как был прострелен пулей, когда художница Дороти Подбер зашла в мастерскую Уорхола и открыла огонь по картинам мастера.

Добавим, что культовый портрет выставил на продажу благотворительный фонд, и все вырученные деньги пойдут на помощь детям.

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