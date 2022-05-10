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Культовый портрет Мэрилин Монро продан на аукционе за рекордную сумму

Картина работы Энди Уорхола потянула на 195 миллионов долларов.

Культовый портрет Мэрилин Монро продан на аукционе за рекордную сумму
Портреты Мэрилин Монро работы Энди Уорхола. Фото: Global Look Press

Есть рекорд! 9 мая знаменитый портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола был продан на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 195 миллионов долларов. Теперь это самое дорогое произведение американского искусства, ушедшее с молотка.

Новость сообщило издание The Wall Street Journal. Всего на покупку картины претендовали четыре коллекционера. Победителем стал американский арт-дилер армянского происхождения Ларри Гагосян.

Портрет под названием Shot Sage Blue Marilyn был создан мастером поп-арта Энди Уорхолом методом шелкографии в 1964-м — через два года после смерти голливудской актрисы. Художник вдохновлялся фотографией кинодивы для фильма «Ниагара» (1953). Он сделал несколько десятков таких картин с Монро, варьируя только цвета, но этот экземпляр имеет особую ценность, так как был прострелен пулей, когда художница Дороти Подбер зашла в мастерскую Уорхола и открыла огонь по картинам мастера.

Добавим, что культовый портрет выставил на продажу благотворительный фонд, и все вырученные деньги пойдут на помощь детям.

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