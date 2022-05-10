«Счастье мое!»: Орбакайте трогательно поздравила «чеченского» сына от Байсарова с 24-летием

Дени Байсаров в настоящий момент проживает в России.

Кристина Орбакайте с материнской нежностью обратилась к своему сыну Дени Байсарову от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова.

«Счастье мое! Тебе сегодня 24. Пусть все сбудется!» — пожелала наследнику дочь Аллы Пугачевой в своем телеграме.

На канале Кристина Орбакайте опубликовала трогательное видео, на котором можно проследить, как менялся Дени буквально с рождения до нынешних дней.

В настоящий момент Дени Байсаров живет в России, занимается организацией развлекательных мероприятий.

Получал высшее образование сын Орбакайте в Англии в престижном вузе, название которого семья не разглашает. Отметим, что Дени воспитывался в семье отца, в восточных традициях – парень принял мусульманство, освоил лезгинку и прошел обучение в чеченском кадетском корпусе. Последнюю инициативу, кстати, поддержала его мать.

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