«Ну а зачем знать? Не знаешь и спишь спокойно»: Погребняк ответила Миро после скандала с изменами

По словам модели, лично ей никто никогда не звонил и не рассказывал о «похождениях» мужа.

Модель Мария Погребняк ответила блогерше Лене Миро, которая ранее намекнула, что муж звезды футболист Павел Погребняк не раз изменял своей любимой женщине, а она предпочитала закрывать на это глаза.

«Ну а зачем знать? Не знаешь и спишь спокойно. Лично мне никто никогда не звонил и ничего не говорил. А сама я не буду копаться в этом во всем и что-то узнавать. Потом ведь нужно решать: либо устраивать скандал и прощать, либо уходить». Мария Погребняк

Как отметила Мария Погребняк, женщина всегда чувствует измены. Дамы, как она считает, могут прочитать по глазам любимого, изменял он ей или нет. Если у второй половинки кто-то есть, то поступки быстро его выдадут, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Ранее Лена Миро заявила, что у Марии Погребняк нет чувства самоуважения. Это случилось после слов модели, что измены бывают двух видов – физическая и моральная. Физическая на стороне по пьянке, а моральная, когда мужчина уходит из семьи.

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