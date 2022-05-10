«В Сети ее выдают за меня»: Лариса Гузеева разыскивает своего двойника

По словам актрисы, она была бы очень рада продолжению данной истории.

Актриса Лариса Гузеева в «Телеграм» поделилась двумя фотографиями. На одной запечатлена она сама, а на другой неизвестная девушка, как две капли воды похожая на актрису.

«Друзья, кто знает эту девушку справа? В Сети ее выдают за меня. Прошу помочь. Буду очень рада продолжению истории». Лариса Гузеева

Напомним, что Лариса Гузеева – заслуженная артистка России. Она член общественной организации «Союз кинематографистов России».

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Добавим, что у Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. От него у актрисы дочь Ольга. Также у главной телесвахи страны есть сын Георгий от предыдущих отношений.

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