«В Сети ее выдают за меня»: Лариса Гузеева разыскивает своего двойника

Актриса Лариса Гузеева в «Телеграм» поделилась двумя фотографиями. На одной запечатлена она сама, а на другой неизвестная девушка, как две капли воды похожая на актрису.
«Друзья, кто знает эту девушку справа? В Сети ее выдают за меня. Прошу помочь. Буду очень рада продолжению истории».
Напомним, что Лариса Гузеева – заслуженная артистка России. Она член общественной организации «Союз кинематографистов России».
Добавим, что у Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. От него у актрисы дочь Ольга. Также у главной телесвахи страны есть сын Георгий от предыдущих отношений.
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