«Надеюсь, что восстановят»: Яна Рудковская высказалась о будущем Rutube

По словам продюсера, есть вероятность остаться без «подушки безопасности».

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» рассказала, что видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей кибератаке в своей истории.

«Сервис недоступен с утра 9 мая. Источник издания The Village, близкий к команде платформы, заявил, что «сайт не подлежит восстановлению из-за полного удаления его кода». Яна Рудковская

Как отметила Рудковская, на развитие и перезапуск Rutube были потрачены огромные бюджеты, чтобы он мог легко заменить для россиян YouTube. «Надеюсь, что восстановят, а то останемся без подушки безопасности в этом сегменте», — заметила жена фигуристка Евгения Плющенко.

Добавим, что позже появилась информация из телеграм-канала Rutube. В сообщении, в частности, отмечалось, что информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности.

«Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования Rutube. Важно понимать, что видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — говорилось в сообщении.

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