Семья Алека Болдуина раскрыла пол его восьмого ребенка

Жена актера беременна от него в шестой раз.

9 мая семья Алека Болдуин объявила пол его восьмого ребенка (седьмого в браке с инструктором по йоге Хиларией Болдуин), который должен родиться осенью 2022 года. В марте супруги поделились с публикой новостью об еще одной беременности.

Хилария выложила в социальные сети видео, на котором она, ее муж и их дети обращаются к еще не рожденному малышу. Ребятишки несколько раз произносят, что у них будет еще одна сестричка, а в конце ролика все они кричат: «Привет, сестра!»

«Для меня всегда было весело и важно узнать пол моего ребенка, но, поскольку я расту и учусь, в этот раз я хочу сделать это немного по-другому, — подписала видео многодетная мать. — Мы можем обеспечить настолько хорошую жизнь, насколько возможно, но остальное зависит от того, как наш ребенок откроет свое собственное, уникальное «я». Я испытываю столько радости, наблюдая за этими детьми, наполненными любовью и самой простой, доброй мудростью».

Напомним, у Болдуина есть взрослая дочь от первого брака, а со второй женой они воспитывают 8-летнюю Кармен, 6-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо, 3-летнего Ромео, а также 18-месячного Эдуардо и 13-месячную Лючию. У последних двоих такая малая разница в возрасте, потому что младшая девочка была рождена суррогатной матерью.

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