«Бабушка – пример того самого запаса прочности»: Алферова запечатлелась со столетней родственницей

Актриса Ксения Алферова в «Телеграм» поделилась снимком со своей столетней бабушкой – Ксенией Архиповной Алферовой. Она опубликовала строчки из стихотворения поэта Юлии Друниной, посвященные Великой Отечественной войне.

«До сих пор не совсем понимаю, как же я, и худа, и мала. Сквозь пожары к победному маю, в кирзачах стопудовых дошла. И откуда взялось столько силы, даже в самых слабейших из нас? Что гадать! Был и есть у России вечной прочности вечный запас». Ксения Алферова

Как отметила Ксения Алферова, ее бабушка — пример того самого запаса прочности, которым обладали люди военного поколения. Также актриса пригласила фанатов на свои литературные посиделки.

Напомним, что Ксения Архиповна — мама актрисы Ирины Алферовой. Она прошла Великую Отечественную войну и награждена многочисленными медалями.

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