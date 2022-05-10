«Ржака? Нет»: Миро высмеяла марафон Ивлеевой

Блогер с не очень здоровым образом жизни решила чему-то научить.

Настя Ивлеева удивила многих пользователей соцсетей, объявив о собственном марафоне по похудению. Скандальный блогер Лена Миро недоумевает — как девушка с не очень здоровым образом жизни может чему-то научить?

«Настька Ивлюха совместно с какой-то тренеркой из провинции замутила фитнес-марафон. Что может сказать о фитнесе Настька? А тренерка — что? Ржака? Нет. По слухам, бабищи собрали миллионы. Аудитория — несколько десятков тысяч» — возмущается Миро.

При этом Лена отметила, что подобная информация есть в Сети и бесплатно. По ее мнению, глупо платить за это деньги.

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