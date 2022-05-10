Крис Дженнер похвасталась букетами на День матери от многочисленных «зятьев»

Светская львица является матерью Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер.

8 мая западные звезды отметили Международный день матери (Ольга Бузова тоже не осталась в стороне). Ну а кто самая главная «мать-героиня» для американских телезрителей? Конечно же, 66-летняя Крис Дженнер, родившая пятерых знаменитых красоток с фамилиями Кардашьян и Дженнер.

В этот день светская львица действительно почувствовала себя королевой. Подарки и цветы ей прислали не только дети, но многочисленные «зятья», даже бывшие.

Также роскошные букеты для Крис прислали барабанщик Трэвис Баркер и комик Пит Дэвидсон – новые возлюбленные Кортни и Ким Кардашьян, соответственно. Бывший гражданский муж Кортни и отец ее детей, бизнесмен Скотт Дисик также не остался в стороне.

Композицию из розовых и белых роз прислал также баскетболист Тристан Томпсон – отец ребенка Хлои Кардашьян, который неоднократно изменял девушке, даже когда она была беременна от него. Но даже такого неблагонадежного «зятя» Крис поблагодарила фразой: «Люблю тебя».

Вот такая суперлюбящая мама эта госпожа Дженнер.

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