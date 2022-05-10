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Александра Трусова подтвердила роман с известным фигуристом

Спортсмены вместе отдыхают в Дубае.

Александра Трусова подтвердила роман с известным фигуристом
Александра Трусова. Фото: соцсети

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова и олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк вместе улетели на отдых в Дубай. Поклонники догадывались, что между спортсменами пробежала искра, но официально они не подтверждали отношения.

Однако в отпуске Трусова и Кондратюк опубликовали в социальных сетях совместные романтические фото, сообщив о своем романе.

Александра Трусова и Марк Кондратюк. Фото: соцсети
Александра Трусова и Марк Кондратюк. Фото: соцсети

Напомним, 17-летняя Трусова стала второй на Олимпийских играх в Пекине в одиночном катании среди женщин. Главную ступень пьедестала заняла тогда российская спортсменка Анна Щербакова. На счету Александры также бронзы чемпионатов Европы и мира.

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