«Нелицеприятно высказался в адрес России»: продюсер Забугорский — о предательстве Хавтана

Как отметил менеджер, ему пришлось прекратить отношения с этим человеком.

Продюсер Олег Забугорский заявил, что был вынужден прекратить свои отношения, как творческие, так и дружеские, с музыкантом Евгением Хавтаном из группы «Браво».

«Последний, с кем я работал и перестал общаться, — Евгений Хавтан из группы «Браво», который также при мне нелицеприятно высказался в адрес России». Олег Забугорский

По словам Олега Забугорского, русофобия на Западе за последние несколько лет достигла катастрофических масштабов. По его словам, все американцы напыщенные и зазнавшиеся люди. С экранов телевизоров им каждый день внушают про великую Америку, сообщает news.ru.

Напомним, что Олег Забугорский прожил в Америке почти десять лет. Он сотрудничал с такими звездами, как Мэл Гибсон, Ким Кардашьян и некоторыми другими.

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