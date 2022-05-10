Тайная жизнь звезд: как Лобода связана с Арбениной и почему обязана ей деньгами

Светлана Лобода сейчас переживает очень сложный период. И дело не только в ситуации с Украиной, откуда она родом. У артистки явные проблемы с деньгами, а все потому, что решила попрощаться с Нателлой Крапивиной.

Продюсер, обладая внушительным состоянием, вливала в звезду огромные деньги. А встретились Светлана и Нателла благодаря приятельским отношениям с Дианой Арбениной.

«Диана познакомила Крапивину с Лободой. Несколько лет назад они даже ужинали вместе в ресторане. Что здесь такого? Это обычная история для Москвы», — рассказал МК.ru концертный директор Евгений Морозов.

По его словам, именно Крапивина являлась продюсером группы Дианы Арбениной «Ночные снайперы».

«Крапивина была создателем некоего сообщества, к которому себя причисляли фанатки Арбениной и Сургановой. Я знаю это точно. На 300 процентов! Потом в их тусовке появилась Лобода. Света давно штурмовала шоу-бизнес, как украинский, так и российский. До Нателлы ее попытки были слабы. Но их знакомство ознаменовалось контрактом», — заявил Морозов.

После разрыва контракта Лобода так и не смогла подобрать достойную замену Крапивиной, уровень вливаний оказался уже не тот, и лучи ее славы постепенно стали затихать. Правда сейчас Нателла и Светлана вновь сблизились. В социальных сетях он шлют друг другу теплые послания, вставая друг за друга горой, когда объявляются хейтеры.

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