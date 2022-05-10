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Продюсер рассказал, как популярный российский музыкант назвал соотечественников терпилами

Как отметил Олег Забугорский, тот разговор его поразил до глубины души.

Продюсер рассказал, как популярный российский музыкант назвал соотечественников терпилами
Олег Забугорский. Фото: vk.com/olegbugor

Продюсер Олег Забугорский заявил, что его до глубины души поразил разговор с популярным российским музыкантом, который живет в доме на Голливудских холмах стоимостью примерно десять миллионов долларов.

Олег Забугорский
Олег Забугорский. Фото: vk.com/olegbugor

«Говорили о музыке, о концертах, о зрителях. И вдруг этот исполнитель начал говорить о том, что русский народ — это терпилы. Я отреагировал резко, с трудом сдержался, чтобы не врезать. Ведь ты на этот свой дом как раз в России и заработал — концертами, корпоративами».

Олег Забугорский

Как отметил Олег Забугорский, обычный честный россиянин, врач, учитель, шахтер, никогда не сможет себе позволить купить дом в Голливуде со своих заработков.

По словам Забугорского, это неправильно, когда звезды, которые заработали свои состояния в родной стране, сидят и гундят про плохую Россию. При этом некоторые еще и имеют ресторанчик в центре Москвы, сообщает news.ru.

Напомним, что Олег Забугорский прожил в Америке почти десять лет. Он сотрудничал с такими звездами, как Мэл Гибсон, Ким Кардашьян и некоторыми другими.

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АмерикаКим КардашьянМэл ГибсонОлег Забугорский