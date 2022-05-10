«Играли не на той поляне»: Владимир Хотиненко объяснил, почему наше кино уступило Голливуду

Как отметил режиссер, дело вовсе не в качестве продукта.

Режиссер Владимир Хотиненко объяснил, почему в девяностые годы прошлого века российское кино проиграло на каком-то этапе Голливуду.

«Проиграли не по качеству, а потому, что играли не на той поляне, на которой строилась наша традиция культурная, литературная и кинематографическая! На коммерческой поляне мы проиграли!» Владимир Хотиненко

Как отметил режиссер, сейчас с уходом голливудских фильмов коммерческой поляны не стало. Появился прямой выход к зрителю. Это, как он считает, крайне удачное время, чтобы сделать что-то свое, сообщает «АиФ».

Напомним, что Владимир Хотиненко – народный артист России. В этом году ему исполнилось 70 лет.

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