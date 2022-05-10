«Показала свои зубки»: Каролина Севастьянова наехала на Олега Верещагина, обозвав крысой

Чем ближе финал на шоу «Звезды в Африке», тем накаленнее обстановка в лагере. Изголодавшиеся финалисты очень хотят дойти до победы, и никто не намерен уступать. Участников осталось пятеро – это Валя Карнавал, Аня Покров, Олег Верещагин, Каролина Севастьянова.

В новом выпуске проект покинул Вячеслав Чепурченко. Он в испытании на вылет боролся с Олегом Верещагиным, но проиграл. От постоянных заговоров и интриг Верещагина остальные участники уже устали и очень расстроились, когда он возвратился в лагерь.

Отношения участников обострились, и девушки объединились против Верещагина, а вечером между ними случилась перепалка. Гимнастка Каролина Севастьянова высказала Олегу Верещагину, что его план ей давно известен. И обозвала артиста.

«Ты хотел выбить меня, а Слава хотел по-мужски пойти выиграть, вдвоем с тобой решить этот вопрос сразу. А ты решил, как крыса, просто взять, сказал: «Давай Каролинку скинем, потом Аню, а потом Валю и с тобой вдвоем останемся. Ты же Славе это говорил!» — раскрыла план Верещагина гимнастка.

Верещагин не поверил своим ушам, попытался возразить и убедить Севастьянову, что подобного плана у него не было, ей показалось.

«Каролина впервые показала свои зубки, и впервые начала отвечать Олегу. Каролина назвала Олега крысой, ну крыса – это жестко. В Волгограде за такое можно и леща по мордахам получить, знаете ли», — резюмировала перепалку Аня Покров.

Напомним, приз за победу в шоу «Звезды в Африке» — 5 миллионов рублей. Выигрыш будет направлен на благотворительность.

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