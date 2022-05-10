«Подвергнется серьезным испытаниям»: Хотиненко рассказал о судьбе российского кинематографа

Как отметил режиссер, сейчас совершенно другие правила игры, которые непохожи на те, что были раньше.

Режиссер Владимир Хотиненко заявил, что российскую киноиндустрию ждут в самое ближайшее время крайне непростые времена.

«Наш кинематограф подвергнется достаточно серьезным испытаниям. Доля отечественного проката была процентов 20–30 от всей массы, а сейчас пожалуйста — все 100%. Раньше было много недовольных, что голливудский прокат вытесняет наш кинематограф. Смотрите, рынок свободен!» Владимир Хотиненко

Как отметил Владимир Хотиненко, он не стал бы говорить, что уже совсем скоро у России все наладится в сфере кинематографа. Сейчас, как он считает, несколько другие правила игры. При этом режиссер попросил не принимать суетных и революционных решений. Сам он верит в сложившихся обстоятельствах не в революцию, а в эволюцию, сообщает «АиФ».

Напомним, что Владимир Хотиненко – народный артист России. В этом году ему исполнилось 70 лет.

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