«Лишь бы не трудиться»: Лена Миро пропесочила Нюшу за ее новую профессию

Певица Нюша в начале известных событий улетела в Арабские Эмираты. Она объяснила это тем, что ее муж работает в основном с зарубежными партнерами. И это дескать необходимо для его бизнеса.

Позже артистка уже рассказала фолловерам, что отправилась в Израиль.

«Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что никогда не поздно учиться. На это раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству. Он даст мне мастер-класс и будет репетировать со мной», — рассказала в «социальных сетях Нюша.

Это намерение артистки сильно возмутило блогера Лену Миро.

«Хочет стать актрисой, да. Из певички — в марафонщицы. Из марафонщицы — в актриски. Айза вон из запретоблогерки и серферки решила переквалифицироваться в фотографки. Быстренько так вознамерилась переориентироваться.

В общем, что только ни придумают — лишь бы толком не учиться и не трудиться», — написала в ЖЖ акула пера.

Она напомнила, что на актрис в России обучаются по несколько лет во МХАТе или ВГИКе, а не «за полдня» в Тель-Авиве. За это время, полагает Миро, можно научиться только быть горничной.

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