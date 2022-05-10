Филипп Киркоров может тайно посетить «Евровидение» в итальянском Турине

По слухам, на мероприятии он появится как рядовой зритель.

Музыкант Филипп Киркоров, по слухам, собирается тайно посетить песенный конкурс «Евровидение», который в этом году проходит в итальянском Турине.

Поговаривают, что на мероприятии поп-король отечественной эстрады появится как рядовой зритель. Якобы он уже приобрел входной билет, стоимость которого в этом году равна 350 евро, сообщает МК.ru.

Ранее Филипп Киркоров говорил, что с россиянами на этом «Евровидении» поступили по-хамски, не допустив до конкурса.

Напомним, что в «Евровидении» в Турине участвует в этом году сорок европейских стран. Их должно был быть на одну больше, но Россию в связи с событиями на Украине до конкурсе не будет.

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