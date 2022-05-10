Пир горой: в особняке Аллы Пугачевой прошло веселое застолье

Пока хозяйка в отъезде, в ее доме празднуют.

Как Алла Пугачева отметила День Победы, неизвестно – с недавних пор Примадонна проживает в Израиле и не афиширует свои будни и праздники в Сети. Зато известно, как отметили 9 Мая в ее особняке – старший внук легенды эстрады собрал друзей и как следует повеселился в стенах роскошного дома.

Никита Пресняков давно облюбовал бабушкину дачу на Истре. Здесь он проводил самоизоляцию в период пандемии, здесь же праздновал свой день рождения и Новый год. Регулярно он приглашает на посиделки друзей, вот и в День Победы решил, что уместно будет попировать в честь подвига советских солдат.

Кстати, ранее Никита Пресняков рассказывал, что постоянно ремонтирует бабушкину дачу. Он вкладывает собственные деньги в реставрацию, а проводит ее по собственному желанию, а не по указке хозяйки.

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