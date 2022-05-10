«Человека раздували, а он оказался мыльным пузырем»: Соседов рассказал, кто сделал из Хаматовой звезду

По словам музыкального критика, данной актрисе он может поставить оценку только четыре с плюсом.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что уехавшая жить в Латвию актриса Чулпан Хаматова ничего серьезного из себя не представляет.

«Стоит заметить, что та же Чулпан Хаматова на самом деле средняя актриса, которую раздувала Галина Волчек, но ничего необычного в ней не было. Это не Алиса Фрейндлих, не Людмила Гурченко». Сергей Соседов

По словам Сергея Соседова, он может поставить данной актрисе оценку четыре с плюсом. Как заметил музыкальный критик, Чулпан Хаматову активно раздували коллеги. Она же оказалась просто мыльным пузырем, который можно проткнуть обыкновенной вилкой, сообщает inforeactor.ru.

Напомним, что Чулпан Хаматова уже не раз негативно отзывалась за последнее время о России. В родную страну, по собственному признанию, она возвращаться не планирует.

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