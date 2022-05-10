«Меня спрятали под стол»: Елена Ваенга рассказала об унижении после встречи с Аллой Пугачевой

По словам певицы, она никогда не говорила ранее об этой истории.

Певица Елена Ваенга в шоу «Осторожно, Собчак!» вспомнила, как испытала унижение после встречи со своей коллегой Примадонной Аллой Пугачевой.

«Я никогда Алле Борисовне об этом не рассказывала. Но был момент, когда мы работали над моей музыкой с известными продюсерами, а она приехала что-то послушать. И меня спрятали под стол». Елена Ваенга

Как отметила Елена Ваенга, она испытала самое настоящее унижение. Исполнительница сидела под столом и размышляла, что она там делает.

При этом Ваенга подчеркнула, что ничего плохого Алле Пугачевой никогда не делала. Она до сих пор не может понять, почему ее прятали под стол от Примадонны.

Напомним, что Елена Ваенга – лауреат премий «Шансон года». В этом году ей исполнилось 45 лет.

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