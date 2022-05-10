Новости шоу-бизнеса: Сафронов возмущен, что Пугачева получает пенсию, Курникова показала детей от Иглесиаса, жена Михайлова помолодела

Главные новости сайта Teleprogramma.pro, по версии наших читателей, за 9 мая — в традиционном дайджесте.

Родион Газманов открестился от Ольги Бузовой

Первенец Олега Газманова, певец Родион Газманов, обозначил, что Ольга Бузова не в его вкусе. Он рассказал, что мачеха сватала его за теледиву, но он от нее открестился. Хотя когда Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном, он поддержал исполнительницу в социальных сетях.

Петросян поиронизировал над Галкиным

Евгений Петросян решил высказаться о ситуации с отъездом звезд. Сам Евгений Ваганович заявил, что остается в России и никуда не собирается. А те, кто уехал, по его мнению, не заслуживают истерии, которая случилась.

«Во-первых, уехало полтора юмориста. Не знаю, можно ли Урганта назвать юмористом? Он вообще-то шоумен. Слово юморист все-таки ассоциируется с другими людьми. Говорят, кстати, что он уже вернулся. Один Галкин за границей. Ну и что теперь?» — сказал артист.

Жена Стаса Михайлова в 49 лет выглядит очень молодо

В День Победы жена Стаса Михайлова Инна отметила свой день рождения. Многодетной матери исполнилось 49 лет. Она показала новое селфи, на котором предстала молодой и цветущей. Фанаты, разглядывая снимки жены артиста в соцсетях, не поверили своим глазам – Инна Михайлова не выглядит на 49 лет.

Сафронов недоумевает, почему Пугачева получает пенсию

Художник Никас Сафронов узнал, что Алла Пугачева и другие звезды огромной величины забирают пенсию от государства себе, а не отдают ее на благотворительность. Он так стал делать чуть ли не с первого пенсионного дня. Потому что считает выплату каплей в море, которая его бюджету погоды не сделает, а вот нуждающимся поможет.

«Публичным людям — пусть эту буду я, Пугачева или та же Лолита – какая пенсия? Мы все проживем без этих денег», — заявил артист.

Курникова показала детей от Иглесиаса

Русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вместе уже больше двадцати лет. У пары подрастает годовалая дочка Мария и четырехлетние двойняшки Николас и Люси. Все вместе они запечатлелись в день рождения главы семьи на лужайке особняка в Майами.

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