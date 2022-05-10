То, что ненавидит Хромченко: Волочкова в джинсах с заниженной талией блеснула животом

Звезда балета Анастасия Волочкова День Победы провела в гостях. Артистка устроила хозяевам настоящий праздник, когда показала свой шпагат, а также под музыку зачитала стихи, с которыми обычно выступает на сцене.

Для праздничного вечера балерина нарядилась не совсем торжественно, но зато по моде. Она выбрала укороченный топ и джинсы с заниженной талией, так чтобы ее живот проглядывал. Такой силуэт сейчас на пике популярности, он пришел к нам их нулевых, но Эвелина Хромченко о нем отзывается не совсем лестно.

«Я ненавижу этот силуэт, но правда дороже. Да, голый живот в моде, да, 90-е сменились на 2000-е. Да, низкая посадка и короткий верх вновь овладели умами и сердцами, да, тема хорошего пресса вновь животрепещущая», — комментировала Хромченко возвращение тренда.

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