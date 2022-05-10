«Она оказалась боксершей и избила меня за то, что я русская»: Ваенга вспомнила драку на Украине

Певица Елена Ваенга в шоу «Осторожно, Собчак!» вспомнила, как пострадала от рук неизвестной боксерши на Украине.
По словам исполнительницы, ей в тот день «нормально наваляли». Она была на новогоднем корпоративе, где выступала вместе с музыкантом Стасом Михайловым у президента Виктора Януковича. После возвращалась на частном самолете, который сел на Западной Украине.
По словам Елены Ваенги, тогда она находилась на третьем месяце беременности. Вдруг к ней в номер зашла пьяная девушка. Ваенга по-русски попросила ее «выйти вон». Пообещала навалять.
«Попыталась ее вытолкнуть, и у нас началась драка. Она оказалась боксершей и избила меня просто за то, что я русская».
Напомним, что Елена Ваенга – лауреат премий «Шансон года». В этом году ей исполнилось 45 лет.
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