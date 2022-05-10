Так это не оставят: адвокат прокомментировал запрет Петросяну посещать Латвию

Правительство прибалтийской страны решило, что 75-летний сатирик не нужен в стране.

На фоне происходящих в Украине событий многие страны продолжают вводить санкции в отношении России. Коснулись запреты и конкретных лиц. В частности, Эстония запретила некоторым звездам въезжать на ее территорию. Вслед за ней другая прибалтийская страна, Латвия, назвала своих российских персон нон грата.

Латвия запретила на неопределенный срок посещать свои пределы Евгению Петросяну. 76-летний сатирик ранее активно поддерживал свою страну, за что и поплатился. Адвокат артиста, известный правозащитник Сергей Жорин, прокомментировал произошедшее с его клиентом.

«Будем обжаловать в судебном порядке!» — заявил Жорин в своем Telegram-канале подписчикам свой ответ на введенные санкции.

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