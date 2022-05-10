«Может дойти до развода»: Пугачевой предрекли сложности в личной жизни

Сейчас Примадонна живет в Израиле и неизвестно когда возвратится на Родину.

Алла Пугачева и Максим Галкин после начала событий на Украине поспешили покинуть страну, как и многие другие знаменитости. Пара уже третий месяц живет на чужбине и возвращаться, судя по всему, не планирует.

К тому же, масла в огонь подливает сам глава семьи, делая скандальные заявления издалека. Они уже стали поводом для множества разнотолков, включая обсуждение его ориентации.

Пугачева же отмалчивается. Как выясняется, у нее нынешний год – не самый удачный. Об этом рассказала нумеролог Клара Кузденбаева.

«У нее могут начаться проблемы в семье и даже может дойти до развода. Это тяжелый год, он проходит в большом минусе», — рассказала эксперт сайту «Комсомольская правда».

У Примадонны, по словам нумеролога, нет женского счастья – так прочла ее программу Кузденбаева. А вот у Галкина, напротив, грядет новый виток в карьере и благополучие.

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