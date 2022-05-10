Ни дня без спорта: Алина Загитова в мини-шортах похвасталась шпагатом на Мальдивах

По окончании сезона многие фигуристы разлетелись кто куда в стремлении как следует отдохнуть и восстановить силы перед новыми стартами. Александра Трусова, например, отдыхает в Дубае, Елизавета Туктамышева успела совместить приятное с полезным в Ереване.

Алина Загитова предпочла улететь на Мальдивы, откуда уже поделилась кадрами своего беззаботного отдыха. Но на этот раз показала, что и про тренировки не забывает. Она продемонстрировала свой шпагат, сделав его в местном спортзале.

«Тренироваться тоже не забываем», — сообщила фигуристка подписчикам.

Фотографию Загитова запостила в своем Telegram-канале, в ответ подписчики поспешили оценить новый кадр и высказались о ее отдыхе.

«Класс!», «Правильно, форму поддерживать надо», «Красотка», «Ты всегда трудяжка!», «Какая же ты умница», «Красавица! Гибкая кошка!», «Ни секунды покоя, ни минуты покоя….!!! Молодец! Так держать!», «Спортсмен он всегда остаётся спортсменом и не должен терять форму», — пишут под фото фолловеры.

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