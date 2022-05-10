«Не могу просто смотреть спокойно»: Пригожин растоптал оскорбившего День Победы Панина

Скандальный актер Алексей Панин опять влип в историю. Эмигрировавший в Испанию артист заявил в День Победы, что это – «праздник пафоса и показухи». Чем тут же вызвал на себя огонь гнева и критики от знаменитых соотечественников.

Продюсер Иосиф Пригожин не смог пройти мимо заявления актера. По словам мужа Валерии, сегодня как никогда важна память о Победе и погибших за нее предках. А такие, как Панин, не должны вообще появляться в информационном пространстве с подобными заявлениями.

«Я вообще все новости пропускаю — не могу читать, не могу смотреть просто спокойно. Нам надо было подчистить всю эту мразь, эту шваль типа Паниных, а мы множили, множили, множили… Хочется жить качественно, без этих людей», — цитирует Пригожина «Пятый канал».

Продюсер подчеркнул, что родители Панина должны сожалеть, что «родили его на свет». А ранее Панин заявил, что нужно раздать Россию «по кускам нормальным странам».

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