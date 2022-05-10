«Не получила то, на что рассчитывает»: Запашный – о реальном положении дел сбежавшей в Латвию Хаматовой

Многие российские звезды с началом кампании по защите Донбасса решили покинуть страну, чтобы обосноваться за границей. В числе первых сбежала актриса театра и кино Чулпан Хаматова. И если другие сделали это втайне и молча, то она позволила себе ряд негативных высказываний и дала интервью, вызвавшие большой резонанс в России.

Когда страсти поутихли, Хаматова начала искать возможности заработать, потому что признавалась – у нее накоплений немного. И стала предлагать онлайн-курсы актерского мастерства на русском языке. Старт продаж был отмечен большими скидками. И народный артист Эдгард Запашный обратил на это внимание в своей авторской колонке на сайте ФАН. По его мнению, это признак невостребованности.

«Увидел сегодня новость о том, что Чулпан Хаматова делает большую скидку теперь на свои онлайн-уроки по актерскому мастерству, и поймал себя на мысли, что, уехав в Прибалтику, видимо, она не получила то, на что рассчитывает: тех денег, которые она получает сейчас там, ей сильно не хватает, поэтому теперь Хаматова делает ставку на заработок в Сети и готова даже предоставлять серьезные скидки», — размышляет артист.

Запашный убежден, что Хаматова, как и другие сбежавшие, скоро засобирается в Россию, будет раскаиваться и давать «грустные интервью». И считает, что ее могут простить. Однако убежден, что принимать назад предателей не стоит.

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