И все ахнули: Клава Кока в прозрачных легинсах со штрипками блеснула бедрами

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока в своем плотном графике нашла время для общения с поклонниками в Сети. Девушка запостила порцию новых фотографий и пригласила фолловеров быть активнее.

«Скидываю в телеграмчик эксклюзивные фоточки! Значит надо лайкать!» — подписала серию снимков звезда.

На кадрах Кока позирует в оригинальном наряде – корсете с длинным бантом, больше похожим на половину юбки, и легинсах с прозрачными вставками на бедрах и штрипками. Подписчики очень быстро принялись засыпать свою любимицу комплиментами.

«Ого, ничего себе», «Вау!», «Ты топ», «Богиня!», «Вау образ!», «Красотка», «Красивая какая», «Потрясающе», «Самая лучшая на свете», «Как всегда шикарная», «Какая красота! Как эффектно и стильно!» — пишут в комментариях.

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