И белье видно: Валя Карнавал нескромно щегольнула пышным декольте перед камерой

Певица отдыхает на курорте и делится фотографиями в Сети.

Блогер и певица Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, отдыхает с женихом Сашей Стоуном на Мальдивах. Там парочка накануне отметила свою помолвку, а теперь наслаждается компанией друг друга. Валя не забывает о своих «бандитах», как называет она своих поклонников, и делится с ними яркими отпускными кадрами.

Конечно, центральное место на фотографиях занимает сама Валя. 20-летняя звезда Интернета на новых кадрах позирует, щеголяя тем, чем ее наградила природа. Красавица выбрала майку с типографским принтом, которая не смогла скрыть пышные формы звезды и нижнее белье, выглянувшее в декольте.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!