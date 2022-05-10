«Без шпагата не обошлось»: Волочкова закинула ногу над головой, позируя на балконе второго этажа

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова недавно рассказывала, почему не перестанет делать шпагаты. Для нее такие экзерсисы, случающиеся в самых неожиданных местах, возможность сохранять форму и поддерживать связки в тонусе.

Вот и на этот раз балерина, будучи в гостях, не отказалась от своего правила раскидывать ноги при удобном случае. Она позировала на балконе второго этажа и подтянула свой длинный носочек высоко над головой.

«Побывала в гостях. Но без шпагата моего не обошлось», — подписала кадры балерина. Она запостила видео своего экзерсиса в микроблоге и не стала его закрывать от публики. В ответ ей раздались самые разные комментарии.

«Балет – это не только шпагат, шпагат и я делаю», «Ничего нового», «Туфли, джинсы, Настя», «И к чему шпагат?», «Как-то дешево», «Она, походу, больше ничего не может, одно и то же», «Настя, ты же не цапля все время на одной ноге стоять», — пишут люди.

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