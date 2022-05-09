«Запустили шары в небо и загадали желание»: Рудковская и Киркоров привели детей на праздник к подруге Пугачевой

9 мая артисты провели на участке у Иды Достман. Там оказался даже король отечественной эстрады.

Яна Рудковская является известным продюсером. Она счастлива в браке с Евгением Плющенко. Блондинка давно стала часть шоу-бизнеса. Она не только помогает мужу создавать грандиозные ледовые шоу, но и продюсирует артистов.

Именно вместе с ней Дима Билан дважды ездил на «Евровидение» и одержал победу. В последнее время она не часто выходит в свет, но не пропускает праздников.

Не так давно Рудковская повеселилась на юбилее Филиппа Киркорова. А 9 мая она отправилась на праздник, который устроила подруга Аллы Пугачевой, адвокат, писательница и светская львица Ида Достман.

Она на своем загородном участке организовала застолье. Яна облачилась в наряд цвета хаки с мини-юбкой и беретом. Ее сын Александр, которого родные зовут Гном Гномыч, был в камуфляжном костюме.

Филипп тоже привел наследников. Особенно стильно выглядела Алла-Виктория в косухе и брюках клеш кремового цвета. Они повеселились на природе.

«Знамя Победы на крыше Рейхстага установили в 45-м трое: русский Егоров, грузин Кантария и украинец Берес. Мы преклоняемся перед каждым героем, гордимся и помним независимо от национальности! Мы гордимся нашими дедушками и бабушками! Никто не забыт и ничто не забыто. И не будет забыто никогда. Любим.. помним… гордимся! С Днем Победы! С великим праздником для всего российского народа! Запустили шары с детьми в небо и загадали желание», — написала Яна.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Гном Гномыч стал еще больше похож на папу. Получили комплименты и подросшие дети Киркорова.

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