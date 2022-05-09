«Я думала, меня тут никто не знает»: Клава Кока в джинсах и куртке из денима прогулялась по улочкам Таллина

Певица прилетела в Эстонию. Она призналась, что не случайно оказалась в Европе.

Клава Кока является известной певицей. За последние пять лет она стала популярной. Юная исполнительница выпустила несколько хитов и записала дуэты с Александром Реввой и Нилетто. Армия ее поклонников только растет.

Примечательно, что она отличается не только особой манерой петь, но и своим имиджем. Блондинка часто красится и любит необычные дерзкие образы. Она не скрывает, что разбогатела и часто путешествует.

А вот 9 мая Кока улетела из России. Она оказалась в Эстонии. Певица провела время в Таллине. Первом делом она пришла в известный ресторан с фаст-фудом.

Блондинка была обескуражена, когда е узнали продавцы и посетители. И хоть она была в спортивном костюме, артистка с радостью сделала с ними фото. Потом Клава вышла на улицу и даже станцевала. Она не стеснялась выражать радость.

Вечером певица облачилась в наряд из денима. Она покрасовалась в модной куртке с люрексом и джинсах с топом. Блондинка насладилась солнечной погодой.

«Я уже забыла, что такое гулять по улицам, когда светит солнышко, когда тепло, когда теплый ветер. Солнышко светит в глаза, классный воздух. Я сейчас иду исполнять одну из мечт. Вы же понимаете, что я не случайно оказалась в Европе? Интриганка Клавдия», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие удивились тому, что Клавдия оказалась в Эстонии.

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