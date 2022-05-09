Сын уже выше мамы: Барановская с подросшими детьми Аршавина приняла участие в акции «Бессмертный полк»

Юлия Барановская является бывшей возлюбленной Андрея Аршавина. Он был известным футболистом, но теперь тренирует игроков. У них родились дети: Артем, Яна и Арсений.

Примечательно, что она осталась одна с наследниками, но это не помешало ей построить карьеру. Теперь Юлия ведет несколько передач на телевидении, а также является частой гостьей на светских раутах. Она успевает работать и путешествовать с наследниками.

А вот 9 мая Барановская привела детей на Красную площадь. Они увидели грандиозный парад в честь Дня победы. А также телеведущая приняла участие в акции «Бессмертный полк».

Она поделилась кадром, на котором запечатлелась с подругой и наследниками. Артемию в этом году исполнится 17 лет, но он уже стал выше мамы. Также у нее подрастает 14-летняя дочка Яна и 10-летний Арсений.

«С Катей и нашими детьми на акции „Бессмертный полк“. Целое море людей и у каждого в руках история их предков, родных и близких людей», — написала звезда.

Также в этой акции принял участие и Павел Прилучный с детьми. А вот Наталья Подольская и Лера Кудрявцева отдыхают на майских праздниках в Турции. Поклонники восхитились наследниками Барановской.

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