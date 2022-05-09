Маленький Лев с родителями: Арзамасова в платье на запах и пуховой жилетке отметилась с Авербухом в ресторане

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Звезда «Папиных дочек» может похвастаться тем, что работала с Филиппом Киркоровым, Алексеем Чадовым и другими известными персонами.

Лишь свою личную жизнь она долгое время скрывала. Но два года назад артистку заметили с Ильей Авербухом на отдыхе. Тогда они перестали скрывать роман и вскоре поженились.

Арзамасова в прошлом году стала мамой. Она теперь воспитывает сына Льва. А вот у ее мужа есть сын Мартин, которому 17 лет. С пасынком у актрисы сложились хорошие отношения.

Накануне звезда «Папиных дочек» похвасталась тем, как провела свой день. Она успела не только сыграть в театре, но и провести время с семьей. Лиза предстала в трикотажном платье на запах и стеганой жилетке. Ботинки дополнили ее образ.

Она засняла мужа и пасынка за столом. Также артистка показала подросшего Леву, который уже ползает. Малыш с любопытством за всеми наблюдает.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие осыпали комплиментами сыновей фигуриста. «Какие классные», «Лиза такая счастливая», «Милота такая», «Ох, какая у вас прекрасная семья», «Приятно смотреть», «Лева так вырос», «Малыш у вас такой чудесный», «Какой у Ильи сын большой», — прокомментировали пост подписчики.

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