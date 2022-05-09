Леди в черном: Бородина в остромодном костюме с мини-юбкой и босоножках Jimmy Choo отправилась в ресторан

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2» за последние годы она стала богатой и знаменитой. Ксения купила свой дом, а также несколько квартир. Примечательно, что она растит дочек: Теону и Марусю.

После развода с Курбамном Омаровым телеведущая стала чаще выходить в свет и даже снялась в шоу «Ледниковый период». Если раньше вечера она стремилась проводить дома, то теперь регулярно ездит на вечеринки и в бары.

На днях Ксения устроила посиделки с подругами на заднем дворе. Она решила пожарить шашлыки и устроить танцы возле машины. А вот 8 мая телеведущая отправилась в ресторан на праздник к подруге.

Она решила принарядиться в черный тотал дук. Бородина покрасовалась в остромодном костюме с мини-юбкой и укороченным жакетом. Она дополнила образ босоножками Jimmy Choo с бантиками.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и сделал акцент на ногах. Ксения решила сделать лаконичную укладку и макияж с алой помадой. Она повеселилась с подругами в ресторане.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая роскошная», «Ой, вы прям сама элегантность», «Очень красиво», «Обожаю ваши образы», «Туфли придали особую изюминку», «Как это красиво», «Вы обворожительная», — прокомментировали пост подписчики.

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