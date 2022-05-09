«Без спорта и диет»: Наталья Фриске показала, как ее фигура выглядит спустя месяц после родов

Сестра Жанны Фриске призналась, что очень переживала за фигуру и была уверена, что вернуться в форму не сможет.

Наталья Фриске является сестрой покойной Жанны Фриске, которая была популярной певицей. Они были очень близки. Артистка рано ушла из жизни. У нее остался сын Платон, которого теперь растит отец Дмитрий Шепелев.

Но недавно Наталья стала мамой. Она готовилась к этому событию. С отцом ребенка она рассталась еще во время беременности. Теперь новоиспеченная мама растит дочку Луну.

В последнее время Наталья часто делится кадрами с наследницей. Накануне ей исполнился один месяц. Сестра певицы переехала от родителей в свою квартиру, где поставила кроватку для малышки.

А теперь она похвасталась тем, как похудела после родов. Прошел всего месяц, но ее живот почти весь ушел. Фриске покрасовалась у зеркала, оголив проблемные части фигуры. Она для сравнения опубликовала кадры, сделанные перед родами с внушительными объемами.

«Месяц без спорта и диет. Я очень боялась, что вес будет плохо уходить. Я набрала 10 кг, поэтому во время беременности ходила 75 кг и за беременность стремительно набирала килограммы. Ну а сейчас я понимаю, что мне не составит труда скинуть и те 10 кг, которы набрала за пару месяцев до беременности, и вернуться в свои 64 кг, а то и меньше», — поделилась Наталья.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что у нее женственные формы. Другие также заверили, что уже сейчас она обладает красивой фигурой.

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