Киркорову, Винокуру, Петросяну и Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию

Глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс назвал причин у такого решения. Они попали в черный список, так как поддержали Россию в ситуации с Украиной.

Из-за ситуации на Украине против России было введено много санкций. С рынка ушли мировые бренды, а некоторые компании перестали сотрудничать с нашей страной. Среди артистов произошел раскол.

Украинские исполнители стали нелестно высказываться о России, а Макс Барских даже предпочел не возвращать деньги за билеты на концерты, которые должен был дать в Москве и других городах.

И теперь страны создают черные списки, запрещая въезд российских селебрити на свои территории. Филиппу Киркорову и Полине Гагариной на официальном уровне запретили въезжать в Эстонию ближайшие пять лет.

А теперь стало известно, что подобный список составили в Латвии. В него снова попал Филипп Киркоров, а также Владимир Винокур, Евгений Петросян и Ирина Винер-Усманова.

Они объявлены Латвией персонами нон грата, им запрещен въезд в страну. Об этом сообщил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

«Въезд в Латвию запрещен им на неопределенный срок. Решение принято на основании иммиграционного закона», — написал он.

И вновь причиной стало то, что эти артисты поддержали Россию в ситуации с Украиной, пишет ТАСС.

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