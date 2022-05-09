«Счастливая мамочка»: Иглесиас запечатлел зажигательные танцы Курниковой с дочкой на заднем дворе

Певец поздравил свою возлюбленную с Днем матери. Они провели день вместе в своем доме в Майами.

Энрике Иглесиас давно стал популярным певцом. Испанский артист прославился на всю страну. У него есть поклонницы в каждом городе в мире. Однако сердце знойного красавца давно завоевала российская теннисистка Анна Курникова.

Они вместе уже больше 20 лет. О свадьбе они не сообщали, хотя не так давно в соцсетях спорстменка поменяла фамилию. Не исключено, что они тайно вступили в брак.

Анна подарила возлюбленному троих детей. Каждую свою беременность она старалась скрывать от общественности. Сначала у них родились двойняшки: сын Николас и дочь Люси, которым уже по четыре года.

А в 2020 году теннисистка родила дочь Мэри. Обычно пара редко делится семейными кадрами, на накануне Курникова поздравила Иглесиаса с днем рождения. Она выложила фото с тремя детьми, которые поздравили папу.

А в ответ певец опубликовал видео, на котором заснял, как Анна в спортивном наряде зажигательно танцует с дочкой на лужайке на заднем дворе своего дома в Майами.

«С Днем ​​матери, счастливая мамочка! Поздравляю всех матерей по всему миру! Ты жжешь», — написал артист.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами Курникову и отметили, что Мэри растет ее копией. «Как это мило», «Она очаровательная», «Обожаем ваши танцы», «Какие вы классные», «Она прям как мама танцует», «Мэри ваша копия», «Энрике такой счастливый папа», «Настоящая идиллия», «Замечательная кроха и ее родители», — прокомментировали пост подписчики.

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