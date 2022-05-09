«Поздравляет ровно в 0:00»: Мария Погребняк объяснила, почему дружит с Ольгой Бузовой

Модель Мария Погребняк рассказала о дружбе с Ольгой Бузовой.

Погребняк призналась, что очень сильно доверяет телеведущей.

«Не было какого-то конкретного случая. Впечатление о человеке ведь складывается не сразу, а через какое-то время. Мы сидим, общаемся, и эти темы никуда дальше нас не уходят. После таких моментов я понимаю, что Оле можно полностью доверять. Также и, если Оля мне что-то рассказывает, она может быть уверена, что я никогда и никому не раскрою то, чем она со мной делится», – отметила Мария.

«Оля всегда проявляет ко мне невероятную заботу и любовь. Если я заболею, она всегда с курьером доставляет мне лекарства, фрукты. С днем рождения поздравляет ровно в 0:00, не важно, где и с кем она находится, и всегда в этот момент ее водитель уже стоит у меня под дверью с огромной корзиной цветов. Если вдруг у меня что-то случается, Оля освободит все свои дела, и всегда будет рядом, всегда поможет и поддержит. Не каждая подруга так может», – заявила Погребняк в беседе с Ural.kp.ru.